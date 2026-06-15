¿Porqué los jugadores del Mundial 2026 usan zapatos rosas?, la respuesta está en las pasarelas

Hiram Marín

Basta mirar cualquier partido del Mundial 2026 para notar un detalle que se repite una y otra vez en las canchas. En jugadores de todas las selecciones: los zapatos en tonos rosas y fucsia se han apoderado de la cancha.

En los pies de delanteros, defensas y porteros, el color destaca con fuerza y ha despertado la misma pregunta entre aficionados, periodistas y demás involucrados: ¿todos se pusieron de acuerdo? La respuesta, en realidad, comenzó mucho antes del silbatazo inicial.

𝗔𝗹𝗹 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗖𝘂𝗽 𝗕𝗼𝗼𝘁𝘀 - 𝗔𝗱𝗶𝗱𝗮𝘀, 𝗡𝗶𝗸𝗲, 𝗣𝘂𝗺𝗮, 𝗠𝗶𝘇𝘂𝗻𝗼, 𝗦𝗸𝗲𝗰𝗵𝗲𝗿𝘀, 𝗨𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗔𝗿𝗺𝗼𝘂𝗿, 𝗡𝗲𝘄 𝗕𝗮𝗹𝗮𝗻𝗰𝗲,



With only two days left until the start of the 2026 World Cup, all major brands have unveiled special boot collections… pic.twitter.com/nJxsgugVIW — Footy Headlines (@Footy_Headlines) June 9, 2026

La explicación se encuentra fuera del terreno de juego. Meses antes de la cita mundialista, el Pantone Color Institute, referencia mundial en tendencias de color para la moda y el diseño, presentó una paleta de colores que serían tendencia en la temporada Primavera-Verano 2026 marcada por tonos alegres y llamativos.

Entre ellos, sobresalieron variantes del rosa como Tea Rose y Amaranth Pink, mientras la industria de la moda identificó al fucsia intenso, conocido comercialmente como Tickled Pink, como uno de los protagonistas de la temporada.

Con esas tendencias ya establecidas, las grandes marcas deportivas siguieron un camino similar: Nike, Adidas, Puma y otros fabricantes habían trabajado sus colecciones con mucha anticipación y encontraron en los tonos rosados una forma de conectar con una estética que ya dominaba las pasarelas.

¿Cuál es el mejor jersey mundialista que ha tenido México?

Curiosamente no hubo un acuerdo entre empresas, sino una coincidencia nacida de las mismas referencias y estudios de mercado.

La elección tampoco fue solamente cuestión de estilo. Los tonos rosas ofrecen un contraste notable con el pasto y llama la atención en las transmisiones, las fotografías y los videos que circulan en redes sociales.

Lo cierto es que desde hace mucho, los zapatos de futbol dejaron de ser solamente negros... y aburridos.