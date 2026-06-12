¿Por qué Lamine Yamal debe ser la figura del Mundial 2026?

Oscar Sandoval

Lamine Yamal está llamado a ser una de las figuras del Mundial 2026 a pesar de sus 18 años, próximos 19, un torneo en el que se espera que el juvenil español explote a nivel internacional y se convierta en el faro que alumbre a España rumbo a la Copa del Mundo. Lamine Yamal comenzó la puesta a punto para el Mundial 2026

Lamine Yamal llega al Mundial con los reflectores encima, las expectativas puestas en el juvenil son máximas, no solo en plan individual, sino que es parte de una selección que parte como favorita en el torneo respaldada por el título de la Eurocopa.

El atacante va tomando ritmo luego de superar una lesión muscular que lo mantuvo fuera de actividad desde abril, pero se espera que sea el líder ofensivo de España luego de ser el mejor jugador joven del torneo continental.

El reto está cantado para Lamine Yamal quien podría perderse el debut de España en el Mundial ante Cabo Verde con la intención de llegar en su mejor nivel al duelo contra Uruguay para marcar diferencias y comenzar su andar en el camino rumbo al MVP del torneo.