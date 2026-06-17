¿Por qué es tan importante para México clasificar en primer lugar?

Enrique Gómez

Jugar la Copa del Mundo en el Estadio Ciudad de México no es lo mismo que hacerlo en Estados Unidos, por eso, para el Tri es tan importante terminar como líder del Grupo A.

Y el partido contra Corea del Sur es un compromiso directo para conquistar ese objetivo.

Los dos equipos del primer sector del Mundial que ganaron en su presentación se miden en el Estadio Guadalajara en un enfrentamiento clave para definir al equipo que terminará la fase de grupos en el primer lugar del cuadrante, con todas las ventajas que eso representa para los 16vos de final.

Pero, ¿cuál es la diferencia entre clasificar como primero, segundo o tercer lugar?

Ganador del Grupo A:

· Enfrentaría al 3° del Grupo C, E, F, H o I

· El duelo sería en el Estadio Ciudad de México (el ‘Azteca’)

2° lugar del Grupo A:

· Enfrentaría al sublíder del Grupo B (Canadá, de momento)

· Jugaría el partido en Los Ángeles

Posible 3° lugar del Grupo A:

· Enfrentaría al líder del Grupo E (Alemania) o del Grupo G (Nueva Zelanda)

· Jugaría en Boston o en Seattle

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Eso sí, de momento los terceros lugares que están en el camino del líder del Grupo A son Brasil, Ecuador, Países Bajos, España o Senegal; es decir, auténticas potencias o rivales muy poco convenientes, pero se espera que la mayoría de ellos escale posiciones en las siguientes fechas.

No es seguro que tres selecciones de este grupo avancen a la siguiente ronda, pues ‘solamente’ los ocho mejores terceros lugares del Mundial avanzan, sin embargo, el que lo haga podría quedar sorteado contra Alemania (el equipo que firmó la mayor goleada) o frente a Bélgica, pues se espera que este país ponga las cosas en orden y finalice en primero.

Si México le gana a Corea del Sur, como lo hizo en los Mundiales de 1998 y del 2018, estará cerca de amarrar el primer lugar del grupo para así encaminarse de la mejor forma posible hacia el quinto partido.