Países Bajos llegó a 10 goles en el Mundial y a 15 partidos invicto

Enrique Gómez

Con 10 goles en tres partidos, Países Bajos clasificó como líder del Grupo K en la Copa del Mundo 2026.

Victoria 3-1 de la Selección Neerlandesa sobre Túnez, que en cambio encajó la peor actuación de su historia con cero puntos y 12 goles a recibidos. Gran favorito a ser el último lugar del campeonato.

La Naranja Mecánica volvió a deslumbrar con su gran ofensiva y aunque a nivel defensivo sigue generando ciertas dudas, si continúa atacando así, no tendrá problemas para seguir avanzando, por más que su siguiente partido sea en el Estadio Monterrey y posiblemente frente a Marruecos.

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Y aunque ambos equipos pertenecen a la región del Magreb, la Selección Marroquí será un reto infinitamente superior al que fue el equipo tunecino en esta tercera jornada de la fase de grupos.

Así fueron los goles de este encuentro celebrado en Kansas City:

· 0-1 (3’): Autogol de Ellyes Skhiri, quien en vez de cortar el balón lo mandó a su portería

· 0-2 (7): Tras un recentro dentro del área, Brian Brobbey prendió el balón de volea

· 1-2 (54’): Hazem Mastouri apareció cerca del área chica con un cabezazo picado

· 1-3 (62’): Tiro de esquina peinado por Jan Paul van Hecke que se desvió en un defensa

Países Bajos cerró invicto la fase de grupos y de hecho, su imbatibilidad ya asciende a 15 partidos seguidos en las Copas del Mundo (desde la derrota 1-0 en la final de Sudáfrica 2010 contra España), pues, aunque sí ha sufrido eliminaciones, ninguna ha sido en tiempo reglamentario. En 2014 cayó en penales (semifinales), al igual que en 2022 (cuartos de final), mientras que a Rusia 2018 no clasificó.

En este Mundial rompió la marca que ostentó Brasil: 13 juegos mundialistas sin perder de 1958 a 1966.

Tras su buena fase de grupos, la Selección Neerlandesa ha ascendido en la lista de candidatos para esta Copa del Mundo 2026, pero antes, tendrá un reto durísimo en la primera ronda de eliminación directa.