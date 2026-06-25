Publicación: viernes 26 de junio de 2026

Enrique Gómez

Países Bajos llegó a 10 goles en el Mundial y a 15 partidos invicto

La última vez que el primer lugar del Grupo F perdió en tiempo regular fue en 2010

Con 10 goles en tres partidos, Países Bajos clasificó como líder del Grupo K en la Copa del Mundo 2026.

Victoria 3-1 de la Selección Neerlandesa sobre Túnez, que en cambio encajó la peor actuación de su historia con cero puntos y 12 goles a recibidos. Gran favorito a ser el último lugar del campeonato.

La Naranja Mecánica volvió a deslumbrar con su gran ofensiva y aunque a nivel defensivo sigue generando ciertas dudas, si continúa atacando así, no tendrá problemas para seguir avanzando, por más que su siguiente partido sea en el Estadio Monterrey y posiblemente frente a Marruecos.

¡Y con adornos tricolor! Katia Itzel García pita en el Mundial y hace historia

Katia Itzel García, arbitra central en el duelo de Túnez vs Países Bajos.
Tercera mujer en la historia que pita un Mundial varonil, la segunda en este torneo después de Tori Penso.
La egresada de la UNAM de 33 años y todo su cuerpo arbitral salieron con un uniforme con detalles tricolor en las mangas, en homenaje a la bandera mexicana.
Katia Itzel ha ido haciendo historia durante su carrera arbitral con presencia en los torneos más importantes.
Katia Itzel ha ido haciendo historia durante su carrera arbitral con presencia en los torneos más importantes.

Y aunque ambos equipos pertenecen a la región del Magreb, la Selección Marroquí será un reto infinitamente superior al que fue el equipo tunecino en esta tercera jornada de la fase de grupos.

Así fueron los goles de este encuentro celebrado en Kansas City:

·       0-1 (3’): Autogol de Ellyes Skhiri, quien en vez de cortar el balón lo mandó a su portería

·       0-2 (7): Tras un recentro dentro del área, Brian Brobbey prendió el balón de volea

·       1-2 (54’): Hazem Mastouri apareció cerca del área chica con un cabezazo picado

·       1-3 (62’): Tiro de esquina peinado por Jan Paul van Hecke que se desvió en un defensa

Países Bajos cerró invicto la fase de grupos y de hecho, su imbatibilidad ya asciende a 15 partidos seguidos en las Copas del Mundo (desde la derrota 1-0 en la final de Sudáfrica 2010 contra España), pues, aunque sí ha sufrido eliminaciones, ninguna ha sido en tiempo reglamentario. En 2014 cayó en penales (semifinales), al igual que en 2022 (cuartos de final), mientras que a Rusia 2018 no clasificó.

En este Mundial rompió la marca que ostentó Brasil: 13 juegos mundialistas sin perder de 1958 a 1966.

Tras su buena fase de grupos, la Selección Neerlandesa ha ascendido en la lista de candidatos para esta Copa del Mundo 2026, pero antes, tendrá un reto durísimo en la primera ronda de eliminación directa.

En solo 7 minutos, Países Bajos lo resolvió todo ante Túnez

Con un 'autogolazo' de Ellyes Skhiri (3') y una gran definición de Brian Brobbey (7'), Países Bajos se puso adelante 2-0.
Fácilmente, el equipo neerlandés está sellando el primer lugar del Grupo F.
Con un autogol, Túnez recibió su tanti número 11 en el Mundial.
Países Bajos lo ganaba 2-1 antes de la hora de juego.
Países Bajos lo ganaba 2-1 antes de la hora de juego.
Países Bajos lo ganaba 2-1 antes de la hora de juego.
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