Ousmane Dembélé está muy feliz por su 'hat-trick' ante Noruega

EFE

El delantero francés Ousmane Dembélé, autor de un 'hat-trick' este viernes en el partido contra Noruega, afirmó que tuvo más influencia en los dos juegos previos frente a Senegal o Irak.

"Estoy muy contento. La actuación ha sido buena, pero sinceramente preferí mis partidos contra Senegal o contra Irlanda. Creo que en esos encuentros tuve más influencia en el juego", aseguró en la zona mixta el actual Balón de Oro.

Ousmane Dembélé y su hat-trick histórico en el Mundial

Dembélé recibió muchas criticas en Francia tras el estreno contra Senegal por su poca aportación goleadora con la selección y, ante Irak, marcó su primer gol en un Mundial o Eurocopa.

"El triplete es algo excepcional, por supuesto, pero lo más importante era terminar primeros de grupo. Ahora tenemos que seguir concentrados, porque vienen partidos mucho más importantes", añadió el delantero del PSG.