Oficialmente, Lionel Messi es el primer futbolista en jugar 6 Mundiales

Héctor Cantú

Oficialmente, Lionel Messi se ha convertido en el primer y único jugador hasta el momento, en ver minutos en seis Copas del Mundo diferentes.

Leo fue incluido en el cuadro titular con el que Argentina debutará en el Mundial 2026 donde se enfrentará a su similar de Argelia.

Curiosamente, el reto alcanzado, que lo erige como un futbolista sin palangón en la historia del futbol mundial, se da en el duelo 200 de La Pulga con la camiseta de su selección.

En el Mundial 2006, Messi vio minutos en apenas 3 partidos. Cuatro años más tarde, de la mano de Maradona, disputó cinco juegos hasta que España los eliminó.

Brasil 2014 y Catar 2022, donde logró su consagración, son las mejores marcas, pues Leo jugó los 7 partidos de cada una de esas ediciones.

Con su aparición en la Copa del Mundo 2026 ante Argelia, como capitán, Leo ha llegado 27 partidos, manteniéndose como el jugador con más partidos disputados en un Mundial en la historia.