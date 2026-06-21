Noruega y Senegal chocan con objetivos distintos en el Grupo I

Karla Villegas Gama

Erling Haaland buscará acercar a Noruega a los dieciseisavos de final, pero enfrente tendrá a una Senegal obligada a reaccionar tras su derrota contra Francia.

Europeos y africanos se verán las caras el lunes 22 de junio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, en un duelo clave para sus aspiraciones dentro del Grupo I.

Los ‘Vikingos’ golearon 4-1 a Irak, demostrando su poderío ofensivo bajo el liderazgo de Haaland. El delantero firmó un doblete y se convirtió en el primer noruego en marcar dos goles en un partido de Copa del Mundo.

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Noruega lidera el Grupo I gracias a su mejor diferencia de goles, pero un triunfo en la Jornada 2 la pondría muy cerca de la clasificación a dieciseisavos.

En un sector en el que Francia parte como favorita, Noruega necesita capitalizar su fortaleza en la delantera para llegar al tercer partido con el boleto prácticamente en la bolsa.

Sin embargo, Senegal será un rival complicado. Los africanos llegan heridos tras caer 3-1 con Francia y una victoria los dejaría en una posición mucho más favorable de cara a la última fecha.

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Los ‘Leones de Teranga’ tienen un plantel físicamente dotado y con mucha velocidad, atributos que dejaron ver ante Francia aunque la falta de contundencia frente al arco les impidió reflejar en el marcador los momentos de dominio que tuvieron ante los ‘Bleus’.

Su verticalidad en contragolpes y por las bandas tendrá que ser su carta de presentación ante una Noruega que mostró algunas dudas defensivas pese a la goleada sobre Irak.

Senegal tiene jugadores con experiencia internacional que están llamados a demostrar su talento y hacer la diferencia, como Nicolas Jackson, de Chelsea, Ismaila Sarr, del Crystal Palace, y Sadio Mané, del Al-Hilal.

El choque promete enfrentar dos estilos opuestos: la contundencia de Haaland contra la velocidad y el desequilibrio de los atacantes senegaleses, en un partido que podría marcar el rumbo del Grupo I.