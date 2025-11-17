Noruega selló su boleto al Mundial 2026 goleando a Italia en San Siro

Oscar Sandoval

Noruega se dio el lujo de golear 4-1 a Italia como visitante para cerrar la eliminatoria UEFA de manera perfecta con ocho triunfos y clasificar a la Copa del Mundo después de 28 años, remontó el partido en la segunda mitad y mandó a los ‘Azzurri’ al repechaje.

Los recuerdos de la Selección Italiana en la repesca no son alentadores y los fantasmas del pasado comienzan a rondar a los ‘Azzurri’ que deberán esperar al sorteo para conocer a su rival, pero después de caer ante Suecia en 2018 y Macedonia del Norte en 2022 todo puede pasar.

Solo una goleada de escándalo clasificaba a Italia al Mundial y la ansiedad por anotar el primero terminó a los 11 minutos tras una media vuelta de Francesco Pío Esposito dentro del área que despertó la ilusión, sin embargo, los locales no pudieron hacerle más daño a los ‘Vikingos’.

Norway secure their World Cup spot in style 🫡🇳🇴#WCQ pic.twitter.com/9aCevg2xBl — UEFA EURO (@UEFAEURO) November 16, 2025

Ocho goles más le daban la clasificación a los italianos, pero esa misma losa le pesó a los jugadores que con el paso de los minutos fueron bajando la intensidad y frustrándose, los noruegos lo aprovecharon y se levantaron en la última media hora del compromiso para golear a un rival débil en defensa.

Antonio Nusa emparejó el compromiso a los 63 minutos después de una jugada individual en el área y a partir de ahí, todo cambió porque los locales se derrumbaron y los ‘Vikingos’ no perdonaron.

Erling Haaland anotó un doblete en dos minutos y Jorgen Strand Larsen completó la goleada al 90+4 para dejar a Italia hundida de cara al repechaje.