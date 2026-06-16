No son americanistas, es Colombia llenando el Ángel de la Independencia

Enrique Gómez

El Ángel de la Independencia se pintó de amarillo y no por presencia del América sino por el 'banderazo' de Colombia.

En un espectáculo inesperado, el monumento más icónico de la Ciudad de México se abarrotó de aficionados colombianos, quienes están muy emocionados e ilusionados por lo que será el debut de su selección en esta Copa del Mundo de 2026, el cual se llevará a cabo el 17 de junio en el ‘Estadio Azteca’.

Unas 3,500 personas (la mayoría ataviadas con la camiseta amarilla de la Selección Colombia) y con banderas del país sudamericano se reunieron en la víspera del duelo contra Uzbekistán, donde el equipo que dirige Néstor Lorenzo es ampliamente favorito y contará con un apoyo multitudinario.

BANDERAZO COLOMBIANO



Inicia el banderazo de la afición de colombia en el Ángel de la Independencia Y para cerrar la primera vuelta, el Himno de Colombia#Colombia #CDMX #TVCDeportes pic.twitter.com/NNlXPwvsBA — TVC Deportes (@TVCDeportes) June 16, 2026

El combinado ‘cafetalero’ jugará dos de sus tres partidos de la fase de grupos en México, el primero de ellos en la capital contra el equipo asiático y el 23 de enero contra República Democrática del Congo en Guadalajara, sede donde el equipo tiene su campamento, pues entrena en la Academia del Atlas.

Seguramente los mexicanos nunca pensaron ver a la afición de otro país festejando en el Ángel de la Independencia, lugar donde los capitalinos suelen festejar los éxitos deportivos del Tri o de sus clubes locales, sin embargo, recibieron con mucho agrado a los turistas y se unieron a su celebración.

La última vez que el Ángel se pintó de amarillo fue en diciembre de 2024, cuando el América ganó el tricampeonato de la Liga MX.