"Ni siquiera se le puede llamar césped a esto", durísima crítica de Adrien Rabiot

EFE

El centrocampista francés Adrien Rabiot criticó el estado del césped del Estadio Nueva York, al cual "ni siquiera se le puede césped", y lo describió como "parecido al césped sintético".

"Este césped... ni siquiera sé si se le puede llamar así. Se parece bastante más a un sintético. Estaba bastante duro y rígido. Pero es igual para todos los equipos y hay que adaptarse", expresó Rabiot en zona mixta después del debut truinfal de Francia (3-1 sobre Senegal) en la Copa del Mundo.

"El tiempo hoy estuvo bastante clemente después de haber entrenado estos últimos días con mucho calor. Se podía respirar mejor. Esperemos tener un mejor terreno de juego en los próximos partidos", agregó el actual futbolista del AC Milan.

Francia borró su peor primer tiempo en 70 años con un golazo

El Estadio MetLife, rebautizado como estadio Nueva York/Nueva Jersey durante el Mundial por preferencia de la FIFA, suele acoger partidos de la NFL de futbol americano de los New York Giants y los New York Jets en los que coloca césped artificial, diferente al que se usa para el futbol profesional.

Sobre el debut de Francia, Rabiot catalogó como un "alivio" la victoria por 3-1 ante Senegal porque "siempre hay un poco de presión en los estrenos en torneos como este", afirmó.

"Es un gran logro para él", comentó Rabiot sobre el doblete de Kylian Mbappé, con el que logró convertirse en máximo goleador histórico de la selección francesa con 58 goles en 99 partidos, superando a Olivier Giroud, que marcó un total de 57 en los 137 partidos que disputó con Les Blues.

Tras su victoria en el estadio Nueva York/Nueva Jersey ante Senegal, Francia enfrentará a Irak en Filadelfia el próximo lunes 22 de junio y cerrará su participación en el grupo I el viernes 26 de junio contra Noruega en la sede de Boston.