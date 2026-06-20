Neymar trabajó para debutar en el Mundial 2026

Redacción FOX Deportes

Neymar, recuperado de su lesión muscular en el gemelo, se ejercitó en el gimnasio y sobre el césped en Nueva Jersey con vistas a estar disponible para el último partido de Brasil en la fase de grupos contra Escocia.

El ‘10’ del Santos no viajó con el equipo a Filadelfia, donde la ‘Canarinha’ logró su primera victoria en el Mundial 2026 al golear 3-0 a Haití, y se quedó en el hotel de concentración para ultimar su puesta a punto.

Según las imágenes divulgadas hoy por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), el atacante de 34 años realizó ejercicios de fuerza y esprints en campo al lado del lateral izquierdo Alex Sandro, y trabajó la finalización de cara a portería

Neymar vuelve a sonreír en el Mundial; ¡ya se entrenó con el resto de sus compañeros!

El seleccionador Carlo Ancelotti confirmó en la rueda de prensa posterior a la victoria sobre Haití que Neymar "va a estar disponible" para el encuentro ante Escocia, el próximo miércoles, en Miami.

El delantero de 34 años no juega con la absoluta desde el 17 de octubre de 2023, cuando se rompió el ligamento cruzado anterior y el menisco de la rodilla izquierda con la 'Seleção' en un partido de eliminatorias sudamericanas contra Uruguay, en Montevideo.