México ya le ganó a Inglaterra en el Estadio Azteca

Héctor Cantú

México tiene una cita con la historia el próximo domingo cuando se enfrente, en octavos de final, a Inglaterra, una de las potencias mundiales del futbol.

El Tri, que solo ha superado un partido eliminatorio en una Copa del Mundo ante un rival europeo, buscará mantener vivo el sueño de lograr lo inesperado ante los Tres Leones.

En el historial, hay dos victorias de México ante Inglaterra, ambos en duelos amistosos. La última, justamente, en el Estadio Azteca, donde el próximo domingo volverá a ser un pandemonio a favor del equipo mexicano.

En aquella tarde del 8 de junio de 1985, el Tri se impuso en casa por la mínima diferencia con un tanto de Luis Flores logrado al minuto 20.

Aquella Selección Mexicana, comandada por el histórico Bora Milutinovic, aguantó el vendaval ofensivo de un equipo inglés donde figuraban Bryan Robson, Jhon Barnes, Trevor Steven, entre otros.

Desde entonces, México e Inglaterra se han visto las caras en cuatro partidos amistosos donde el resultado final favoreció, en todos los duelos, a los ingleses.

La Selección comandada por Javier Aguirre buscará hacer historia y jugar un sexto partido de Copa del Mundo por primera vez en su historia.