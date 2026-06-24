México y Sudáfrica, sorpresas colosales en el Mundial 2026

Enrique Gómez

Absolutamente nadie esperaba una primera fase tan dominante de la Selección Mexicana, pero en el Grupo A sucedió algo casi igual de inesperado: Sudáfrica clasificó como segundo lugar.

Con una histórica marca de nueve puntos de nueve posibles y cero goles recibidos en tres partidos, México dio la mejor fase de grupos en toda su larguísima historia mundialista tras golear a Chequia y aunque ya había asegurado el liderato del sector con su victoria ante Corea del Sur, deslumbró contra el equipo europeo, que se despide como último lugar del cuadrante con solamente un punto en su alforja.

México goleó a Chequia y está dando el mejor Mundial de su historia Los nuevos talentos de la Selección Mexicana firmaron una victoria inolvidable

La más grande sorpresa es la potencial eliminación de Corea del Sur (el que se esperaba fuera el escolta del Tri, sobre todo después de debutar con triunfo), pues con tres puntos, es poco probable que pueda clasificar como uno de los ocho mejores terceros lugares de entre los 12 grupos del Mundial.

Así cerró el Grupo A de la Copa del Mundo 2026:

1. México → 9 puntos y +6 goles (6 a favor y 0 en contra)

2. Sudáfrica → 4 puntos y -1 gol (2 a favor y 3 en contra)

3. Corea del Sur → 3 puntos y -1 gol (2 a favor y 3 en contra)

4. Chequia → 1 punto y -4 goles (2 a favor y 6 en contra)

Con esto, el Tri se medirá a un tercer lugar (de entre el Grupo C, E, F, H o I) el 30 de junio en la Ciudad de México, mientras que Sudáfrica se enfrentará al segundo lugar B, o sea, Canadá, el 28 de junio, en lo que será el primer partido de eliminación directa para los ‘Bafana Bafana’ en toda su historia.

¿Y Corea del Sur? Solo le queda esperar que al menos haya cuatro peores terceros lugares después de la fase de grupos, pues solo así podrá seguir con vida en este Mundial celebrado en Norteamérica.

Si hace un par de años nos hubieran dicho que México tendría su mejor fase de grupos, que los naturalizados Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones anotarían, que un jugador de 17 años (Gilberto Mora) daría un partidazo y que el sub-23 Mateo Chávez anotaría gol, seguro nadie lo hubiera creído.