Publicación: jueves 25 de junio de 2026

Enrique Gómez

México y Sudáfrica, sorpresas colosales en el Mundial 2026

El Grupo A terminó de la manera más inesperada posible

Absolutamente nadie esperaba una primera fase tan dominante de la Selección Mexicana, pero en el Grupo A sucedió algo casi igual de inesperado: Sudáfrica clasificó como segundo lugar.

Con una histórica marca de nueve puntos de nueve posibles y cero goles recibidos en tres partidos, México dio la mejor fase de grupos en toda su larguísima historia mundialista tras golear a Chequia y aunque ya había asegurado el liderato del sector con su victoria ante Corea del Sur, deslumbró contra el equipo europeo, que se despide como último lugar del cuadrante con solamente un punto en su alforja.

México goleó a Chequia y está dando el mejor Mundial de su historia

México goleó a Chequia y está dando el mejor Mundial de su historia

Los nuevos talentos de la Selección Mexicana firmaron una victoria inolvidable

La más grande sorpresa es la potencial eliminación de Corea del Sur (el que se esperaba fuera el escolta del Tri, sobre todo después de debutar con triunfo), pues con tres puntos, es poco probable que pueda clasificar como uno de los ocho mejores terceros lugares de entre los 12 grupos del Mundial.

Así cerró el Grupo A de la Copa del Mundo 2026:

1. México → 9 puntos y +6 goles (6 a favor y 0 en contra)

2. Sudáfrica → 4 puntos y -1 gol (2 a favor y 3 en contra)

3. Corea del Sur → 3 puntos y -1 gol (2 a favor y 3 en contra)

4. Chequia → 1 punto y -4 goles (2 a favor y 6 en contra)

Con esto, el Tri se medirá a un tercer lugar (de entre el Grupo C, E, F, H o I) el 30 de junio en la Ciudad de México, mientras que Sudáfrica se enfrentará al segundo lugar B, o sea, Canadá, el 28 de junio, en lo que será el primer partido de eliminación directa para los ‘Bafana Bafana’ en toda su historia.

¿Y Corea del Sur? Solo le queda esperar que al menos haya cuatro peores terceros lugares después de la fase de grupos, pues solo así podrá seguir con vida en este Mundial celebrado en Norteamérica.

Si hace un par de años nos hubieran dicho que México tendría su mejor fase de grupos, que los naturalizados Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones anotarían, que un jugador de 17 años (Gilberto Mora) daría un partidazo y que el sub-23 Mateo Chávez anotaría gol, seguro nadie lo hubiera creído.

Guardemos con mucho cariño estas imágenes de Guillermo Ochoa

Guillermo Ochoa entró para jugar en el sexto Mundial de su carrera.
Tras la victoria 3-0 ante Chequia, sus compañeros lo lanzaron por los aires, en lo que seguramente será su último partido dentro del campo.
A los 77 minutos, Guillermo Ochoa tuvo el más grande de los homenajes al entrar de cambio por Raúl Rangel.
Pese a que el partido seguía 2-0 y es una Copa del Mundo, tal es la confianza en el arquero que Javier Aguirre decidió quemar un cambio para darle minutos y Edson, otorgarle su banda de capitán.
Ochoa, de 41 años, pudo celebrar el golazo de Fidalgo para el 3-0 al 90'+4.
Ochoa entró para jugar el cuarto Mundial de su carrera, pues en 2006 y en 2010 fue suplente.
Ochoa recibió los aplausos de la afición en el 'Estadio Azteca', donde tantas veces jugó con el América y la misma Selección Mexicana.
Así se vivió el insuperable homenaje del legendaio portero mexicano en pleno partido por la Copa del Mundo 2026.
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