México goleó a Chequia y está dando el mejor Mundial de su historia

Enrique Gómez

Vaya evolución que tuvo la Selección Mexicana para esta Copa del Mundo. Por primera vez en la historia, el Tri ganó sus tres partidos de la fase de grupos y encima, se dio el lujo de no recibir gol.

Después de haber dado el peor Mundial de su historia moderna en lo que fue Catar 2022 (eliminado en primera fase), México está dando su mejor participación en su larguísimo historial dentro de las Copas del Mundo, pues tras vencer a Sudáfrica y Corea del Sur, ahora goleó a Chequia.

Tal fue la victoria del equipo de casa que Javier Aguirre se atrevió a quemar un cambio para darle minutos a Guillermo Ochoa, en lo que es el ‘último baile’ de su carrera antes de su retiro como jugador.

MEXICO SCORES A 3RD FOR GOOD MEASURE 🇲🇽



Álvaro Fidalgo puts it in the back of the net! pic.twitter.com/X9hJA9hZtP — FOX Sports (@FOXSports) June 25, 2026

Victoria 3-0 de la Selección Mexicana sobre Chequia, que se va eliminado del torneo y sin victorias.

Así fueron los goles de este emocional partido celebrado en el Estadio Ciudad de México:

· 1-0 (55’): Impecable definición de Mateo Chávez por un costado ante la salida del portero

· 2-0 (61’): Balón rebotado dentro del área que Julián Quiñones envión a las redes

· 3-0 (90’+3): Álvaro Fidalgo remató de primera y en el corazón del área una diagonal retrasada

¡El futuro es ahora! Gol de Mateo Chávez y partidazo de Gilberto Mora Así fueron los goles que encaminan al Tri a una fase de grupos histórica en el Mundial

Mención especial para lo que fue el segundo gol del equipo coanfitrión, pues Gilberto Mora (titular a sus 17 años) mandó un pase filtrado digno de un veterano y puso a Jorge Sánchez frente al arquero, lo que provocó un doble rebote y un balón suelto para que Quiñones anotara su segundo gol del Mundial.

En su 18° Copa del Mundo, el Tri terminó la fase de grupos con paso perfecto. Desde ya, es un Mundial histórico, pero realmente lo único importante será llegar al quinto partido y si es posible, igualar su mejor participación en la historia de los Mundiales, es decir, clasificar a los cuartos de final.

Después de años de dudas y de una generación que no convencía, la Selección Mexicana encontró nuevos talentos justo a tiempo, desde naturalizados como Quiñones o Fidalgo, hasta juveniles como Chávez y Mora.