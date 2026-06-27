Messi, James, Kane y tres nuevos récords en la última jornada del Mundial

Héctor Cantú

La última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 ha dejado récords históricos por romper con las actuaciones, en un solo día, de Lionel Messi, James Rodríguez y Harry Kane.

Harry Kane, el gran ‘Lord’

El delantero de Inglaterra volvió a marcar en la victoria de 2-0 sobre Panamá y se convirtió así en el máximo anotador en la historia de los Mundiales para Inglaterra.

Con un cabezazo certero, Kane puso el 2-0 definitivo y alcanzó 11 goles en Copas del Mundo, dejando atrás el registro conseguido por el histórico Gary Lineker (10).

James, puro sabor en la cancha

Colombia protagonizó uno de los partidos más espectaculares y emocionantes del Mundial 2026 ante Portugal y en esa labor, James Rodríguez tuvo una actuación destacada en el empate sin goles.

Con su participación en este juego, el exjugador de León y actual futbolista de Minnesota United se convirtió en el jugador colombiano con más partidos de Copa del Mundo disputados en la historia (11).

Esta cifra aumentará, seguramente, con el duelo de octavos de final donde Colombia se medirá a Ghana.

Messi, sinónimo de goles

Aunque Leo Messi no inició el duelo ante Jordania, unos cuantos minutos bastaron para que el argentino volviera a encontrarse con el gol.

Anoten un gol más para Leo Messi que sigue haciendo historia

Con un disparo de larga distancia, Messi marcó el último gol en la victoria de Argentina por 3-1 sobre Jordania, llegando a 6 tantos en el presente Mundial.

Esta anotación convirtió a Leo en el único jugador en la historia que marca en 7 partidos consecutivos de Copa del Mundo, un récord que se agrega a un gran legado en el futbol mundial.