Me voy después del Mundial, pero si somos campeones... no sé: Louis Van Gaal

Louis Van Gaal, seleccionador de Holanda, se mostró enigmático sobre su futuro y declaró que, si su selección se proclama campeona del mundo, "nunca se sabe" qué pasará con su posición en el banquillo del cuadro neerlandés.

Después de confirmar que dejaría el cargo tras el Mundial, Van Gaal puede haber cambiado de opinión y, tras ser preguntado en la rueda de prensa previa al choque que disputará frente a Catar por si continuará en el caso de ganar el torneo, abrió una pequeña puerta a su continuidad.

Van Gaal lo sabe, Ecuador será un absoluto dolor de cabeza El entrenador de Países Bajos analiza lo que le espera en su siguiente partido

"No. Mi sucesor ya ha sido elegido y yo estaré para prestar apoyo al futbol neerlandés y agradecerle por haberme brindado esta oportunidad. Si el futbol neerlandés no hubiese existido, no estaría aquí. Pero si somos campeones del mundo... el mundo del fútbol es muy oportunista y entonces, nunca se sabe...", dijo.

Además, pidió respeto para su selección y recordó su racha de partidos sin perder: "He sido seleccionador tres veces y sé que tomo prestados jugadores. Trato de asegurarme de que todos exploten su potencial. Y no lo estoy haciendo mal. Llevamos 17 partidos invictos y creo que merecemos cierto respecto".

Cody Gakpo presume de efectividad con Holanda en Catar 2022

Asimismo, habló sobre los fallos que cometieron sus jugadores en el último partido de su selección (1-1 ante Ecuador) y reconoció que faltó algo más de agresividad.

"Estoy de acuerdo con esa crítica. Es lo que pienso también. Tenemos que estar al nivel en cada partido. Mis jugadores son capaces de ser agresivos en cada partido. Específicamente es la característica de mi equipo, intentar dar lo que pedimos en los 90 minutos. Ante Ecuador, fue una excepción", indicó.