Mauricio Pochettino tiene la renovación sobre la mesa

Redacción FOX Deportes

La Federación Estadounidense de Futbol ya le presentó una propuesta de renovación a Mauricio Pochettino para que se mantenga en el equipo hasta el Mundial de 2030.

De acuerdo con The Athletic, el ofrecimiento llegó previo al arranque de la edición 2026 y se acordó que la decisión final se tomará al término de esta.

Pochettino llegó al banquillo de la Selección Estadounidense en septiembre de 2024, luego de haber dirigido a algunos de los clubes de mayor prestigio, como Chelsea y Paris Saint-Germain. Al frente del cuadro nacional registra 17 triunfos, 1 empate y 11 derrotas.

El cuadro de ‘Las Barras y las Estrellas’ ha tenido una participación brillante en la Copa del Mundo 2026: ganó el Grupo D con seis puntos y selló su pase a dieciseisavos, donde se enfrentará a Bosnia y Herzegovina.