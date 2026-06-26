Redacción FOX Deportes
Mauricio Pochettino tiene la renovación sobre la mesa
El entrenador de la Selección Estadounidense podría quedarse cuatro años más.
La Federación Estadounidense de Futbol ya le presentó una propuesta de renovación a Mauricio Pochettino para que se mantenga en el equipo hasta el Mundial de 2030.
De acuerdo con The Athletic, el ofrecimiento llegó previo al arranque de la edición 2026 y se acordó que la decisión final se tomará al término de esta.
Pochettino llegó al banquillo de la Selección Estadounidense en septiembre de 2024, luego de haber dirigido a algunos de los clubes de mayor prestigio, como Chelsea y Paris Saint-Germain. Al frente del cuadro nacional registra 17 triunfos, 1 empate y 11 derrotas.
El cuadro de ‘Las Barras y las Estrellas’ ha tenido una participación brillante en la Copa del Mundo 2026: ganó el Grupo D con seis puntos y selló su pase a dieciseisavos, donde se enfrentará a Bosnia y Herzegovina.
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