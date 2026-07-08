Marruecos va por la revancha ante Francia en el Mundial 2026

Oscar Sandoval

Marruecos tiene una cuenta pendiente con Francia después de la derrota en las semifinales del Mundial de Catar 2022. Cuatro años después, el destino vuelve a cruzarlos y los 'Leones del Atlas' buscarán saldar esa deuda para instalarse, por segunda vez en su historia, entre los cuatro mejores equipos de la Copa del Mundo. Los 6 franceses que enfrentarán a Francia con Marruecos

Los cuartos de final arrancan con un duelo cargado de ingredientes que lo convierten en uno de los más atractivos. La revancha marroquí, la presencia de varios futbolistas nacidos en Francia que hoy defienden la camiseta de Marruecos y el choque de estilos añaden un atractivo especial a un partido en el que el futbol será el gran protagonista.

Los marroquís se han convertido en un equipo peligroso, con jugadores desequilibrantes y con la capacidad de competir de tú a tú frente a cualquiera. Ya lo demostró en Catar al eliminar a España y Portugal, y en esta edición volvió a sorprender al dejar fuera a Países Bajos antes de golear a Canadá y ‘Les Bleus’ no deben confiarse.

Francia parte como favorita, pero esa condición no garantiza nada. Marruecos ha dado un salto de calidad en los últimos años y está dispuesto a llevar el partido al límite con tal de regresar a unas semifinales, sin importar si lo hace después de los 120 minutos.