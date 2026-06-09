Marruecos empezará el Mundial 2026 sin Abde Ez

Redacción FOX Deportes

Abde Ez sufre "un esguince del ligamento lateral interno" en la rodilla derecha, según informaron los servicios médicos de Marruecos a Betis, aunque por el momento seguirá en la concentración para el Mundial 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Fuentes del Betis indicaron que las pruebas realizadas a Abde por los médicos de la selección marroquí "han confirmado el primer diagnóstico" anunciado por Marruecos y que su esguince de rodilla es "de grado medio" y no reviste gravedad, por lo que el jugador seguirá en la concentración para el Mundial "hasta ver su evolución".

Abde se lesionó el pasado domingo en el amistoso disputado contra Noruega en Estados Unidos, en el que también tuvo que retirarse del campo con una dolencia en un hombro el defensa Noussair Marzaroui, lo que ha llevado la preocupación a la concentración del combinado de Marruecos para el inminente Mundial.

Los 'Leones del Atlas', que ocupan actualmente la octava posición en la clasificación de la FIFA, están encuadrados en el Grupo F y se medirán con Brasil, Escocia y Haití en la primera fase del torneo.