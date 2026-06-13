Marcelo Bielsa no se fía de los rivales de Uruguay en el Mundial 2026

Redacción FOX Deportes

Marcelo Bielsa, dijo este domingo que no enfrentarán rivales "fáciles o asequibles" en el Grupo H, en vísperas del debut de 'La Celeste' contra Arabia Saudí en Miami.

Sobre este rival, el entrenador argentino destacó en rueda de prensa que el principal peligro que encontrarán serán "algunas individualidades de peso".



Pero aseguró que no es ningún secreto la manera en que Uruguay planteará el partido.

"La forma en que jugamos no tiene ningún secreto. Tratamos de elaborar la salida, la posesión, tratamos de atacar con mucha gente, tratamos de jugar más en el campo rival, de recuperar rápido la pelota y de tener una buena relación entre la posesión y el peligro que creamos", explicó.



El Grupo H lo completan Cabo Verde y España, esta última una selección por la que Bielsa expresó su admiración.



"Juegan bien de verdad. Tengo la sensación de que tienen jugadores para los próximos 15 años; (es) el estilo, el modelo de juego que admiramos", expuso.