Manuel Neuer se retirará definitivamente de la Selección Alemana después del Mundial

Redacción FOX Deportes

Manuel Neuer volverá a retirarse de la Selección de Alemania cuando concluya el Mundial 2026, luego de haber regresado al equipo exclusivamente para este torneo. Manuel Neuer extendió su leyenda en la portería de Alemania

Neuer de 40 años, disputa su quinto Mundial consecutivo como portero titular de Alemania. Se había despedido de la ‘Mannschaft’ tras la eliminación en los cuartos de final de la Eurocopa y su convocatoria fue una sorpresa tras una sólida segunda mitad de temporada con Bayern de Múnich, pero regresará al retiro.

"Para mí está claro que este es mi último torneo. No tengo intención de estar allí dentro de dos años para la próxima Eurocopa. En los últimos días he asumido el hecho de que estos son los últimos partidos con Alemania. Pero quiero centrarme en todos los partidos y no en ninguna camiseta de despedida".

Neuer se impuso a Oliver Baumann como titular y disputó su primer partido con su selección desde 2024 en el 7-1 de Alemania frente a Curazao.