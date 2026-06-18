Publicación: jueves 18 de junio de 2026

Redacción FOX Deportes

Manuel Neuer se retirará definitivamente de la Selección Alemana después del Mundial

Neuer volverá al retiro al concluir su participación en la Copa del Mundo

Manuel Neuer volverá a retirarse de la Selección de Alemania cuando concluya el Mundial 2026, luego de haber regresado al equipo exclusivamente para este torneo.

Manuel Neuer extendió su leyenda en la portería de Alemania

Manuel Neuer selló un regreso de película al arco alemán, con lo que borró por completo aquel retiro internacional que parecía definitivo hace dos años.
El veterano arquero desafía al tiempo a sus 40 años, demostrando sobre la cancha que sus reflejos siguen intactos para el máximo nivel.
Neuer entra al selecto club de las 5 Copas del Mundo, un olimpo histórico donde solo habitan las verdaderas leyendas del futbol.
El guardameta alemán le arrebató un récord a Lothar Matthäus, convirtiéndose en el futbolista de su país más longevo en jugar un Mundial.
El capitán teutón gana su batalla personal contra las lesiones, dejando atrás los problemas físicos que amenazaron con dejarlo fuera de la lista
El histórico portero recuperó los guantes de titular indiscutible, con lo que validó la fe ciega que Julian Nagelsmann depositó en su experiencia
El legendario arquero se convirtió en el faro de una nueva generación, al asumir el rol de mentor para los jóvenes que debutan a su lado.

Neuer de 40 años, disputa su quinto Mundial consecutivo como portero titular de Alemania. Se había despedido de la ‘Mannschaft’ tras la eliminación en los cuartos de final de la Eurocopa y su convocatoria fue una sorpresa tras una sólida segunda mitad de temporada con Bayern de Múnich, pero regresará al retiro.

"Para mí está claro que este es mi último torneo. No tengo intención de estar allí dentro de dos años para la próxima Eurocopa. En los últimos días he asumido el hecho de que estos son los últimos partidos con Alemania. Pero quiero centrarme en todos los partidos y no en ninguna camiseta de despedida".

Neuer se impuso a Oliver Baumann como titular y disputó su primer partido con su selección desde 2024 en el 7-1 de Alemania frente a Curazao.

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