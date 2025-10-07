Los voluntarios imponen un nuevo récord para el Mundial 2026

Publicación: martes 7 de octubre de 2025

El programa de voluntariado para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, recibió una cifra récord de solicitudes de más de un millón de personas, una cantidad "superior a cualquier otro acontecimiento deportivo en la historia", según informó este martes la FIFA.

Más de 65.000 voluntarios participarán en el torneo que se jugará del 11 de junio al 19 de julio del próximo año, y a falta de tres días para que se cierre el plazo de inscripción, ya se ha superado el millón de solicitudes.

"Contamos con voluntarios de entre 18 y 92 años, desde estudiantes que empiezan su camino hasta jubilados que desean compartir sus conocimientos y experiencias. Es el grupo más diverso del mundo; cada persona tiene una historia que contar", apuntó el suizo Gianni Infantino, presidente de la organización.

Esta edición del torneo, en la que participarán por primera vez 48 selecciones en 16 ciudades anfitrionas de tres países, será la que tenga más voluntarios de la historia de la FIFA. Además de la cifra, este martes se inauguró en Nueva York y Nueva Jersey el primero de los 12 centros de voluntarios que se utilizarán durante el Mundial.

Con ustedes: TRIONDA, el balón oficial del Mundial 2026

Cuenta con los tres colores representativos de cada nación.
Cuenta con 4 paneles con figuras geométricas que reproducen las ondas a las que hace referencia su nombre.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fue el encargado de presentar el TRIONDA.
Tiene un sensor de movimiento que envía datos precisos al sistema VAR en tiempo real, lo que ayuda a los árbitros en la toma de decisiones.
Tiene costuras profundas para darle estabilidad cuando se desplaza por el aire, pues garantiza una excelente resistencia aerodinámica.
Los paneles forman un triángulo en el centro del balón, en referencia a la histórica unión de los tres países anfitriones.
Está adornada con iconografía que representa a cada país anfitrión: hojas de arce de Canadá, el águila de México y estrellas de Estados Unidos

