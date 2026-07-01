Los reprobados del Tri ante Ecuador

Héctor Cantú

La Selección Mexicana tuvo que esperar 40 años para volver a jugar un quinto partido en una Copa del Mundo y, como en aquella, ocasión, lo ha logrado en casa.

El equipo comandado por Javier Aguirre dio un partido que rozó la perfección. Un equipo ordenado, con pegada en los momentos precisos, compenetrado y con una velocidad que terminó por ahogar a un Ecuador que puso poca resistencia.

Hubo algunos jugadores que quedaron a deber en su accionar, sobre todo, los hombres que entraron de recambio no ofrecieron la misma intensidad que los futbolistas que acomodó Javier Aguirre en el cuadro titular.

Jesús Gallardo fue el único futbolista que quedó por debajo del nivel mostrado por el resto de los titulares. El jugador del Toluca no logró ganar ningún duelo por tierra y apenas logró 13 pases acertados durante los 90 minutos. A diferencia de otros partidos, Gallardo no tuvo profundidad por su banda y terminó perdiendo 9 balones.

Brian Gutiérrez entró con la encomienda de acelerar la banda derecha cuando Ecuador estaba descompuesto, buscando el gol que lo devolviera a la pelea.

Sin embargo, el jugador de Chivas solo acarreó la pelota en una ocasión y apenas dio un pase acertado en el tiempo que estuvo sobre la cancha.

En total, en los poco más de 30 minutos que estuvo sobre el terreno de juego, Brian perdió cinco pelotas y perdió presencia por el costado derecho.

Orbelín Pineda fue el otro recambio que desentonó ante Ecuador. El exjugador de Cruz Azul sustituyó a Julián Quiñones y se notó en la cancha. Apenas logró tres pases acertados y perdió en cuatro ocasiones la pelota.

El punto más negativo de Orbelín fue la jugada de gol que tuvo y que, de haber concretado, hubiera sentenciado el juego antes del silbatazo final.

México ha dado uno de los mejores partidos en sus últimos años y ahora espera a Inglaterra en los octavos de final en el que será el último partido a jugarse en el Estadio Ciudad de México en esta edición del Mundial 2026.