Los reprobados de México ante Corea del Sur

Héctor Cantú

La Selección Mexicana logró un resultado histórico luego de vencer a Corea del Sur en su segundo partido del Mundial 2026.

El equipo de Javier Aguirre se impuso por la mínima diferencia y con ello selló su boleto a la ronda siguiente a la espera de saber si lo hará como líder de grupo A o en la segunda posición.

Aunque el equipo mexicano hizo un partido ordenado y apegado a lo que el ‘Vasco’ buscaba en sus pupilos, hubo futbolistas que quedaron a deber en su accionar.

El primer señalado, como ha sido una costumbre, es Jorge Sánchez, quien jugó los 90 minutos pegado por la banda derecha.

Sánchez apenas ganó uno de los 5 duelos que sostuvo durante todo el partido, y perdió 5 balones. Sánchez no tuvo la profundidad esperada y solo realizó 6 pases correctos en el área contraria.

A diferencia del primer partido, Erik Lira tuvo un duelo un tanto errático a la hora de ir al frente donde falló seis pases cuando buscó la profundidad con su toque perfilando a los delanteros.

Lira perdió en 11 ocasiones la pelota y solo ganó 3 duelos de los 10 que intentó durante los 90 minutos que jugó.

El tercer reprobado de México fue Raúl Jiménez quien tuvo muy poca presencia ofensiva ante los coreanos.

El nuevo jugador del Wolverhampton solo realizó dos disparos al arco contrario en los 90 minutos de juego, una cifra muy por debajo de lo que nos tiene acostumbrados.

México buscará terminar por primera vez en su historia con tres triunfos en la fase de grupos en una Copa del Mundo cuando se mida a Chequia, el próximo miércoles en el Estadio Ciudad de México.