Los reprobados de México ante Chequia

Héctor Cantú

La Selección Mexicana, comandada por Javier Aguirre, cerró con autoridad la fase de grupos de la Copa Mundial 2026 tras golear 3-0 a Chequia y firmar una actuación histórica. Sin embargo, no todo fue perfecto: algunos futbolistas dejaron dudas de cara a los dieciseisavos de final.

El primero de ellos fue Guillermo Martínez. El delantero cumplió en el juego aéreo y en las labores defensivas, pero ofreció muy poco al ataque. El atacante de Pumas apenas tocó el balón en 14 ocasiones y no realizó un solo disparo a portería.

Jorge Sánchez volvió a ser uno de los jugadores más irregulares del conjunto mexicano. El lateral desperdició dos oportunidades claras de gol que pudieron darle mayor tranquilidad al 'Tri' y perdió ocho balones, la mayoría en intentos por progresar por la banda derecha.

Santiago Giménez, quien ingresó en la segunda mitad, tampoco logró cambiar el panorama. 'Chaquito' tuvo una oportunidad clara frente al arco, pero falló el único disparo a portería que registró durante el encuentro.

Más allá de esas actuaciones individuales, México firmó una fase de grupos sobresaliente. Ganó sus tres partidos, no recibió un solo gol y consiguió una marca inédita para la Selección Mexicana en una Copa del Mundo.

Ahora, el equipo de Javier Aguirre espera conocer a su rival para los dieciseisavos de final, donde comenzará la verdadera prueba rumbo al sueño mundialista.