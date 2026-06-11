Los números de Son Heung-Min en la MLS ,hacen soñar a Corea en el Mundial

Héctor Cantú

La selección de Corea del Sur está se presenta a la Copa del Mundo con la firme convicción de hacer historia y conseguir una participación histórica que iguale, o incluso mejore, el tercer lugar conseguido hace 24 años.

El puntal del equipo coreano tiene nombre y apellido: Son Heung-Min, una leyenda del Tottenham que en los últimos meses juega en la Major League Soccer de los Estados Unidos.

Son Heung-Min y el primer partido con el LAFC

Las cifras que ha cosechado desde su arribo a la MLS ilusionan a la afición coreana que ve en su líder a un capitán consolidado y maduro, en el que será su cuarto Mundial.

En la temporada 2025, Son Heung-Min terminó siendo el jugador más destacado del LAFC, incluso por delante de Denis Bouanga.

Superó casi en 8 veces más el promedio goleador de cada jugador de la MLS. Triplicó los duelos ganados y quintuplicó las cifras en jugadas a la ofensiva.

Aunque en esta primera mitad de la temporada 2026 Son no ha marcado gol, la realidad es que el capitán asiático ha comandado al LAFC a sumar 7 victorias y 2 empates.