Los favoritos de Robert Lewandowski para Catar 2022

Robert Lewandowski, capitán de la Selección Poloca, destacó a Brasil, Argentina, España y Francia como los "favoritos" para ganar el Mundial de Catar 2022, esto sin mencionar el duelo con la 'Albiceleste' y enfocado en el partido del 22 de noviembre contra la Selección Mexicana, del que remarcó la importancia.

"Los equipos más fuertes son Brasil, Argentina, España y Francia. Esos son los favoritos", señaló el delantero, que se enfrentará a Lionel Messi y compañía en la última cita de la primera ronda. "Es complicado hablar del partido con dos encuentros antes. Los dos primeros partidos pueden ser claves para ese duelo. Nos enfocamos en México".

"Esperamos comenzar con un buen resultado. El ‘Tri’ tratará de complicarnos el partido. Es un encuentro muy importante para nosotros. Somos conscientes del potencial que tienen nuestros rivales. No somos favoritos. Estoy seguro de que daremos nuestra mejor versión", deseó.

El ariete polaco dijo ser consciente de que acaparará la atención de sus oponentes, pero confía en poder aprovechar la situación y generar oportunidades en el funcionamiento colectivo: "Podemos usarlo para que mis compañeros ocupen los espacios libres. Estamos listos. Puede ser una ventaja".

"Lo más importante en un torneo así, es ser eficaces y ganar", declaró en la rueda de prensa en el centro de entrenamiento Al Kharaitiyat, antes de la sesión vespertina de su equipo en Doha, donde estarán terminando su preparación para la Copa del Mundo.

"No sé si será mi último Mundial. Pero me preparo como si lo fuera. Me siento bien físicamente, pero no solo influyen los factores deportivos", explicó el atacante de 34 años y el líder de la Selección Polaca en Catar 2022.