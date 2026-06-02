Los equipos 'Cenicienta' en la historia de los mundiales

Hiram Marín

En los Mundiales de futbol no siempre ganan los favoritos. Muchas veces esos favoritos son vencidos por equipos que parecen surgir de la nada, de los cuales no se esperaba nada, pero poco a poco comienzan a avanzar, a ganar partidos claves y por un momento parece que viven un sueño.

Sin embargo, ese sueño no dura todo el Mundial y aunque terminan por ser eliminados, lo que hicieron se asemeja mucho al famoso cuento de Charles Perrault: la Cenicienta, en el que el encanto termina a media noche. En estos casos, antes de que puedan pelear por ser campeones, pero un común denominador es haber dejado un gran sabor de boca ente los aficionados.

Estos son algunos de los más célebres 'equipos Cenicienta', que han animado las Copas del Mundo.

Corea del Norte (Inglaterra 1966)

El equipo de Corea del Norte escribió su propia historia en Inglaterra Copyright: Reuters

Nadie esperaba nada de Corea del Norte cuando aterrizó en Inglaterra para disputar el Mundial de 1966. Sin embargo, la modesta selección asiática escribió una de las mayores sorpresas de todos los tiempos al derrotar 1-0 a Italia y avanzar a los cuartos de final.

El héroe de aquella gesta fue Pak Doo-ik, autor del gol que silenció a los italianos. Su disciplina táctica, velocidad y valentía permitieron que compitiera de igual a igual contra rivales que parecían inalcanzables sobre el papel.

La historia estuvo cerca de volverse todavía más grande en cuartos de final. Corea del Norte tomó ventaja de 3-0 sobre Portugal, pero terminó cayendo 5-3 ante un inspirado Eusébio. Aun así, el mundo ya había quedado maravillado.

Camerún (Italia 1990)

Los 'Leones indomables' sorprendieron desde el triunfo sobre Argentina, que llegaba como campeón Copyright: Reuters

Camerún llegó a Italia 1990 como un invitado incómodo para las potencias, pero salió del torneo convertido en leyenda. Desde el partido inaugural sorprendió al derrotar 1-0, con gol de François Omam-Biyik a la campeona defensora, Argentina, en uno de los resultados más impactantes de la Copa del Mundo.

La gran figura fue Roger Milla, quien a sus 38 años se robó los reflectores con goles decisivos y celebraciones que dieron la vuelta al planeta. También brillaron Biyik y el arquero Thomas N'Kono.

Los 'Leones Indomables' avanzaron hasta los cuartos de final tras eliminar a Colombia en tiempo extra. Solo Inglaterra pudo detenerlos, y lo hizo con enorme sufrimiento en un duelo que se definió en tiempo extra.

Bulgaria (Estados Unidos 1994)

Bulgaria nunca había ganado un partido en un Mundial y terminó en cuarto lugar en 1994 Copyright: Reuters

Antes de 1994, Bulgaria jamás había ganado un partido en una Copa del Mundo. Pocas semanas después, se encontraba entre las cuatro mejores selecciones del planeta y protagonizaba una de las historias más inesperadas del torneo.

El conjunto búlgaro fue guiado por Hristo Stoichkov, quien compartió el liderato de goleo con seis tantos. A su lado destacaron Krasimir Balakov y Yordan Letchkov, piezas fundamentales de una generación irrepetible.

La imagen que quedó grabada para la posteridad fue la victoria 2-1 sobre Alemania en cuartos de final. El campeón vigente parecía encaminado a otra semifinal, pero Bulgaria se negó a aceptar el 'libreto'.

Turquía (Corea-Japón 2002)

Turquía venció a varios de los llamados 'pesos completos' y solo Brasil los pudo vencer Copyright: Reuters

Turquía llegó al Mundial de 2002 con escasa tradición en la competencia y terminó firmando la mejor actuación de su historia. Los turcos avanzaron ronda tras ronda hasta instalarse en las semifinales y finalizar en el tercer lugar.

El equipo contó con figuras como Hakan Sukur, Rustu Recber y Yildiray Basturk. Sukur dejó una marca imborrable al anotar el gol más rápido en la historia de los Mundiales, apenas 11 segundos después del silbatazo inicial en el duelo por el tercer puesto.

En su camino al tercer lugar, superó a Japón y Senegal, mientras que sus únicas derrotas llegaron frente a Brasil, el equipo que terminaría levantando el trofeo. Turquía nunca dejó de competir y obligó a todos a tomarla en serio.

Marruecos (Catar 2022)

Marruecos fue el último equipo 'Cenicienta' e hizo vibrar a todos en Catar Copyright: Reuters

Marruecos aterrizó en Catar sin el cartel de favorito, pero terminó haciendo historia. La selección africana se convirtió en la primera de su continente y del mundo árabe en alcanzar las semifinales de una Copa del Mundo.

Achraf Hakimi, Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri y el arquero Yassine Bounou encabezaron una generación que combinó calidad técnica, disciplina defensiva y una enorme confianza en sus posibilidades.

Los marroquíes eliminaron a España en octavos de final y posteriormente derrotaron a Portugal y perdieron el juego por el tercer lugar, para seguir construyendo una historia que capturó la atención de millones de aficionados alrededor del planeta.