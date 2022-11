Lionel Scaloni cambiará el cuadro titular de Argentina ante la Selección Mexicana

La Selección Argentina dejó atrás la sorpresiva derrota frente a Arabia Saudita y comenzó a trabajar en el importante duelo ante México del próximo sábado, el técnico Lionel Scaloni planea cambios para enfrentar al ‘Tri’ y los sacrificados serían Christian Romero y el ‘Papu’ Gómez.

La ‘Albiceleste’ se juega la vida frente a la Selección Mexicana, no hay lugar a un nuevo tropiezo y la victoria es necesaria para no quedarse fuera del torneo en la fase de grupos, el plantel mantiene el ánimo, pero Scaloni debe corregir los errores y cambiar a los futbolistas que no rindieron en el debut ante Arabia Saudita.

El diario El Clarín afirma que “se vienen cambios en un equipo que mostró falencias evidentes, sobre todo de mitad de cancha hacia atrás”, la defensa y el mediocampo no terminó de convencer al técnico quien medita las modificaciones para el próximo sábado.

La publicación señala que ‘Cuti’ Romero “podría ser uno de los hombres que dejen su lugar” en cuadro titular y su lugar sería ocupado por Lisandro Martínez, el otro cambio sería la entrada de Enzo Fernández quien formaría en el mediocampo a lado de Leandro Paredes y Rodrigo De Paul.