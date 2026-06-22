Lionel Messi vuelve a ganarle la carrera a Kylian Mbappé y a Erling Haaland

Héctor Cantú

El Mundial 2026 pasará a la historia por la carrera pareja que han sostenido tres referentes mundiales del futbol como Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland.

Por segunda ocasión, los tres jugadores han marcado por racimo a favor de sus selecciones, números que dejan la pelea por la Bota de Oro al rojo vivo.

Sin embargo, la hazaña conseguida por Lionel Messi, al convertirse en el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo al imponer una nueva marca de 18 goles, le convierte en el Héroe del Día.

De los botines de Lionel Messi, Argentina ha ganado sus dos primeros partidos de la Copa del Mundo, algo que no conseguía desde 2014. Ahora, Leo, quien también persigue la marca de los mil goles sigue cosechando anotaciones en la Copa del Mundo y ha asegurado su presencia en un partido más.