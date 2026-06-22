Lionel Messi va por el gran récord de Miroslav Klose

Héctor Cantú

El referente argentino, Lionel Messi fue confirmado como parte del equipo titular de Argentina para enfrentar a Austria en el segundo partido de la Albiceleste en la Copa del Mundo 2026.

Leo, quien marcó tres goles en su debut en esta edición mundialista, busca marcar un gol que lo convierta en el máximo goleador histórico en las Copas del Mundo, luego de haber igualado al alemán Miroslav Klose con 16 tantos.

Cristiano Ronaldo, no se sienta, por ahora, en la mesa de Lionel Messi y Kylian Mbappé

Esta será la segunda ocasión que Argentina y Austria se vean las caras con un saldo de una victoria para los sudamericanos y un empate.

Leo Messi recientemente cumplió 200 partidos con la Selección Argentina y ha marcado en los últimos tres partidos en los que vio minutos con el combinado celeste.

Lionel Scaloni solo hará un movimiento con respecto al partido donde Argentina goleó 3-0 a su similar de Argelia con la intención de lograr una victoria más para asegurar su presencia en dieciseisavos de final.