Héctor Cantú
Lionel Messi les roba la jornada a Kylian Mbappe y Erling Haaland
El argentino se convirtió en la figura de la jornada luego de hacer historia
La Copa del Mundo 2026 vivió una jornada para el recuerdo. Como si los astros se hubieran alineado, tres de las máximas figuras del futbol mundial saltaron a la cancha el mismo día para debutar con sus respectivas selecciones en el torneo veraniego.
Kylian Mbappé fue el primero en encender la fiesta. El delantero francés firmó un doblete que le permitió convertirse en el máximo goleador de Francia en la historia de los Mundiales.
Horas más tarde apareció Erling Haaland. En el estreno mundialista de su carrera, el atacante noruego respondió a las expectativas con dos anotaciones que confirmaron por qué es uno de los goleadores más temidos del planeta.
Pero la última palabra la tenía Lionel Messi.
El capitán de la 'Albiceleste' protagonizó una actuación memorable con un triplete que lo llevó a romper varios récords históricos. Además de convertirse en el primer futbolista en disputar seis Copas del Mundo, igualó a Miroslav Klose como máximo goleador en la historia del torneo.
Mbappé, Haaland y Messi dejaron su sello en una misma jornada, una coincidencia que difícilmente volverá a repetirse. La Copa del Mundo 2026 apenas comienza, pero sus tres grandes estrellas ya empezaron a escribir nuevas páginas en la historia del futbol.
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