Publicación: miércoles 17 de junio de 2026

Héctor Cantú

Lionel Messi les roba la jornada a Kylian Mbappe y Erling Haaland

El argentino se convirtió en la figura de la jornada luego de hacer historia

La Copa del Mundo 2026 vivió una jornada para el recuerdo. Como si los astros se hubieran alineado, tres de las máximas figuras del futbol mundial saltaron a la cancha el mismo día para debutar con sus respectivas selecciones en el torneo veraniego.

Kylian Mbappé fue el primero en encender la fiesta. El delantero francés firmó un doblete que le permitió convertirse en el máximo goleador de Francia en la historia de los Mundiales.

Horas más tarde apareció Erling Haaland. En el estreno mundialista de su carrera, el atacante noruego respondió a las expectativas con dos anotaciones que confirmaron por qué es uno de los goleadores más temidos del planeta.

Pero la última palabra la tenía Lionel Messi.

El capitán de la 'Albiceleste' protagonizó una actuación memorable con un triplete que lo llevó a romper varios récords históricos. Además de convertirse en el primer futbolista en disputar seis Copas del Mundo, igualó a Miroslav Klose como máximo goleador en la historia del torneo.

Las cifras que dejó Lionel Messi en su espectacular partido ante Argelia

Leo Messi marcó su primer triplete en Copas del Mundo, justo en el partido que marcó el inicio de su sexta aparición en un Mundial.
Se convirtió en el jugador más veterano de la historia en marcar un triplete en Copa del Mundo con 38 años y 357 días. Superó también a Cristiano Ronaldo.
12 de los 16 goles conseguidos hasta el momento han sido de pierna izquierda. El resto, con la derecha.
Messi completó el 'póker' de tripletes en una Copa del Mundo, Todos han sido de jugadores argentinos.
Messi igualó los 16 tantos de Miroslav Klose como el máximo anotador en los Mundiales.
Con el triplete, Messi marcó por quinto partido consecutivo en una Copa del Mundo.
Lionel Messi superó los registros de Pelé en cuanto a productividad goleadora con 24 tantos. 16 goles y 8 asistencias.
Es el segundo jugador que marca un triplete como vigente campeón del mundo. El primero fue Mbappe
Argelia se convirtió en la onceava selección a la que Messi le marca en una Copa del Mundo.
Y todo estos récords los rompió en tan solo 80 minutos de juego, antes de ser sustituido por Nico Paz.

Mbappé, Haaland y Messi dejaron su sello en una misma jornada, una coincidencia que difícilmente volverá a repetirse. La Copa del Mundo 2026 apenas comienza, pero sus tres grandes estrellas ya empezaron a escribir nuevas páginas en la historia del futbol.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS