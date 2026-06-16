Leo Messi rompió todos los récords en una sola noche

Héctor Cantú

El arranque de Argentina en la Copa del Mundo 2026 ha sido memorable con una actuación espectacular, inolvidable e histórica de su capitán Lionel Messi.

Antes incluso de que rodara la pelota, el capitán de la 'Albiceleste' ya había asegurado un lugar privilegiado en la historia. Su aparición en el XI inicial lo convirtió oficialmente en el primer futbolista en disputar seis ediciones distintas de la Copa del Mundo.

Y una vez iniciado el encuentro, los récords continuaron cayendo.

Un gol anulado por el VAR apenas fue un aviso de lo que estaba por venir para Argelia y para Luca Zidane, arquero del conjunto africano.

Al minuto 17 llegó el primer tanto de Messi. El capitán argentino sacó un potente disparo que terminó incrustado en el ángulo superior izquierdo, lejos del alcance del hijo de la leyenda francesa.

Messi picked out the top corner BEAUTIFULLY 🎯 pic.twitter.com/2nbsBMMBkB — FOX Sports (@FOXSports) June 17, 2026

La segunda mitad trajo más protagonismo para 'La Pulga'. Al minuto 60 apareció dentro del área para empujar el balón al fondo de las redes y ampliar la ventaja argentina.

Quince minutos después llegó la obra definitiva. Con otro disparo de larga distancia, Messi completó el primer triplete mundialista de su carrera y desató la euforia de los aficionados argentinos.

IT’S A LIONEL MESSI BRACE IN THE 2026 FIFA WORLD CUP! 🇦🇷 pic.twitter.com/UySEduMBpo — FOX Sports (@FOXSports) June 17, 2026

La exhibición permitió a la vigente campeona del mundo extender su impresionante racha de imbatibilidad a 41 partidos consecutivos. Más allá del resultado, Argentina envió un mensaje claro al resto de los contendientes: sigue siendo una de las principales candidatas a levantar el trofeo.

MESSI SCORES HIS FIRST CAREER FIFA WORLD CUP HAT TRICK 🇦🇷



SCENES IN KANSAS CITY pic.twitter.com/HqeRkLGRay — FOX Sports (@FOXSports) June 17, 2026

Quince minutos más tarde, con otro disparo de larga distancia, encontró las redes para sellar su primer triplete en una Copa del Mundo.

Los goles llevaron a Argentina a mantener su etiqueta de invicto y llevarla a 41 partidos sin derrota de manera consecutiva y desde ya, se convierte en un candidato serio para volver a ser el campeón.