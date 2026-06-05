Lennart Karl baja de Alemania para el Mundial 2026

Oscar Sandoval

Lennart Karl se perderá el Mundial 2026 por una lesión muscular que sufrió en el entrenamiento de Alemania y su lugar lo ocupará Assan Ouédraogo, así lo informó este sábado la Federación Alemana de Futbol.

Karl tendrá que esperar cuatro años para que las puertas de la Copa del Mundo puedan abrirse de nueva cuenta, había dado un buen partido en la despedida de la ‘Mannschaft’ ante Finlandia y tenía posibilidades de ser titular en el debut mundialista, pero todo se vino abajo.

"Lo siento inmensamente por Lenny. Con su desparpajo, su chispa, su velocidad y su carácter encajaba muy bien en el equipo. Para él y para nosotros es un shock que se pierda el Mundial. Un pequeño consuelo es que es joven y puede tener muchos torneos por delante", dijo Julian Nagelsmann.

Assan Ouédraogo ocupará el lugar del futbolista de Bayern Munich en la lista de Alemania que debutará en el Mundial 2026 el 14 de junio contra Curazao.