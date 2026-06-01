Las selecciones que llegan mejor armadas al Mundial 2026

Héctor Cantú

El Mundial 2026 está por comenzar. Las selecciones participantes han anticipado las listas de convocados para el torneo en el que Argentina buscará erigirse como bicampeón y el resto de las plantillas intentarán arrebatarle el trono.

Europa vuelve a ser el continente con las selecciones mejor armadas. Combinaciones entre experiencia y juventud que, sumado a las grandes estrellas de cada uno de los equipos, los coloca como las selecciones mejor armadas.

Portugal

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El equipo lusitano sueña con volver a hacer un Mundial inolvidable y aspirar a ganar su primera Copa del Mundo en el Mundial donde su gran estrella, Cristiano Ronaldo, jugará su sexto Mundial.

El equipo de Roberto Martínez mezcla experiencia y juventud y posee un dinamismo absoluto sobre las bandas que contrasta con el juego certero del mediocampo encabezado por Bruno Fernandes y Bernardo Silva.

En su plantilla destacan los bicampeones de Europa, Vitinha, Nuno Mendes y Goncalo Ramos opciones que le dan solidez al equipo.

Inglaterra

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Inglaterra llega con una plantilla que promete trascender en este 2026. Su base está conformada por 8 jugadores, cuatro del Arsenal campeón y 4 más del Manchester City subcampeón. Además, en su plantilla cuentan con Harry Kane, uno de los máximos goleadores del mundo y con futbolistas jóvenes que han dejado huella en sus respectivos clubes.

Inglaterra siempre es un serio candidato y ahora, bajo el esquema de Thomas Tuchel, la eficacia defensiva, la velocidad y los artilleros, la convierten en una selección de mucho peligro.

Alemania

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La juventud de Julian Nagelsman ha dotado al equipo teutón de una versatilidad de la que careció en ediciones anteriores. Bajo el liderazgo de Joshua Kimmich en la cancha, el equipo alemán con dinamismo y diferentes capacidades tácticas levanta la mano para ser un duro contentiente.

Tiene referentes en cada una de sus líneas y jugadores muy experimentados como Maneul Neuer y Antonio Rüdigger, que podrán cobijar a los más jóvenes para dar la sorpresa en el Mundial 2026.

Francia

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La dos veces finalista en Copas del Mundo vuelve ser considerada uno de los rivales a vencer para el próximo Mundial. Con Kylian Mbappé como su referente y Ousmane Démbéle, actual Balón de Oro, los galos presumen una de las delanteras con mayor pegada del mundo.

A su vez, la velocidad por los costados y la solidez defensiva que le proveen sus elegidos permiten que el equipo de Didier Deschamps sea una autentica máquina que sabe, perfectamente, cómo se juega.

España

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La Furia Roja llega como la gran favorita para ser campeona del mundo. Con su estrella Lamine Yamal y una base sólida de futbolistas del Barcelona y tres jugadores del Arsenal campeón y subcampeón de la Champions, el equipo de Luis de la Fuente levanta la mano para ir por el título.

La Furia Roja será una de las selecciones de menor edad en el próximo Mundial, no obstante, todos sus futbolistas, sin importar la edad, son referentes absolutos en sus respectivos equipos.