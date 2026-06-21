Lamine Yamal, titular con España

Héctor Cantú

Lamine Yamal, extremo de la selección española, sale como titular en el partido contra Arabia Saudí por primera vez en el Mundial 2026 tras recuperase de una lesión muscular y a pesar de no estar disponible para jugar los 90 minutos de un encuentro en el que España necesita la victoria tras el empate ante Cabo Verde.



Lamine Yamal ocupa el lugar de Ferrán Torres en un once titular en el que Luis de la Fuente hace tres cambios más: Pedro Porro ocupa el lugar de Marcos Llorente; Dani Olmo entra por Fabian Ruiz y Álex Baena en lugar de Gavi. Lamine Yamal, el debutante más joven en la historia del Barcelona

Por su parte, Arabia Saudí confirma el plan defensivo que anunció en la víspera su técnico, el griego Georgios Donis, de plantear un partido defensivo y sale de inicio con cinco defensas.



El once de España lo forman: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodrigo, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Oyarzabal y Baena.



Arabia Saudí sale de inicio con: Mohammed Alowais; Ali Lajami, Abdulelah Alamri, Hassan Altambakti, Saud Abdulhamid, Moteb Alharbi; Nasser Aldawsar, Musab Aljuwayr, Abdullah Alkhaibari; Feras Alkbrikan, y Salem Aldawsari.