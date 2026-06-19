Lamine Yamal lo acepta: no está para jugar un partido entero

Héctor Cantú

La estrella española, Lamine Yamal, ha ido de frente y con sinceridad para hablar de su estado actual de salud.

El juvenil de la Furia Roja ha aceptado que aún no está en condiciones para jugar un partido en su totalidad, por lo que de nueva cuenta apunta a ser suplente para el siguiente partido donde España se enfrentará a Arabia Saudita el próximo domingo.

Con 18 años, Lamine Yamal ya es de los mejor pagados del mundo

“Creo que es muy pronto para jugar un partido entero. Es innecesario. Tengo un proceso de adaptación y no es el momento de jugar un partido completo”, reconoció el jugador del Barcelona quien está llamado para ser una de las grandes revelaciones de esta copa del mundo.

Además, Lamine Yamal se dijo listo y emocionado por el partido del próximo domingo, el cual desea llegue pronto para poder mostrarse sobre el terreno de juego.

“Me encuentro muy bien. Llevo mucho tiempo fuera del campo y tengo ganas del domingo. Estoy preparado para lo que el míster quiera”, agregó el juvenil español.

España llega a este encuentro obligado a ganar luego del deslucido empate conseguido en el partido de ida ante Cabo Verde.