Lamine Yamal, la gran duda de España para su debut en el Mundial

Héctor Cantú

Lamine Yamal será la gran ausencia de España para su último partido de preparación, donde se enfrentarán a Perú ya en territorio mundialista.

Aunque Luis de la Fuente, entrenador de la Furia Roja está tranquilo tanto con Yamal como Nico Willias, la realidad es que sus proceso de recuperación se han extendido.

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No hay alarmas en España. El entrenador está tranquilo sabiendo que Williams y Yamal estarán disponibles para el duelo inaugural, aunque no hay certeza de que puedan ser titulares.

“Creo que podrán estar los tres para el próximo partido y disponibles. Es una gran noticia. Si no hay incovenientes estos días, calculamos que están en disposición de contar con ellos el día 15” aseguró de la Fuente ya instalado en Puebla.

España debutará en el Mundial el próximo 15 de octubre cuando se enfrente a Cabo Verde en un partido donde el equipo europeo es muy superior para llevarse los tres puntos.

El partido que realmente pondrá a prueba a España en la Copa del Mundo será el domingo 21 ante Arabia Saudita. Se espera que para ese duelo, Lamine Yamal esté totalmente recuperado y pueda ser titular.