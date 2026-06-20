La Selección Neerlandesa aterrorizó con su ataque perfecto

Enrique Gómez

Si Suecia le metió cinco goles a Túnez la semana pasada y Países Bajos le metió esos mismos cinco a la Selección Sueca hoy mismo, ¿qué pasará cuando la escuadra neerlandesa enfrente al conjunto africano?

Vaya paliza la que se vivió en el Estadio Houston, donde La Naranja Mecánica aplastó todas las dudas que pudo haber generado en su debut contra Japón (2-2) y se catapultó al primer lugar del Grupo K.

Victoria 5-1 sobre Suecia, que ya lleva seis goles a favor y seis en contra.

La paliza más inesperada del Mundial fue en color naranja

Marcador exagerado sin duda alguna, pues el conjunto nórdico pateó más veces al arco que el rival (9 contra 7), además de que jugó mejor durante buenos lapsos del primer tiempo. Sin embargo, el doblete tempranero de Brian Brobbey hizo demasiado daño, además de que el gol de Cody Gakpo para iniciar el complemento destruyó el espíritu de los escandinavos y embriagó de confianza a los de Ronald Koeman.

Así fueron los goles de este alegre encuentro entre animados europeos:

· 1-0 (5’): Brobbey cerró la diagonal que le mandó Gakpo por izquierda

· 2-0 (17’): Nuevamente Brobbey se lanzó para cerrar la pinza, ahora de Dumfries

· 3-0 (47’): Otra diagonal precisa y ahora fue Gakpo quien cerró en línea de gol

· 4-0 (54’): Gakpo recortó hacia adentro en el área y definió a primer poste

· 4-1 (59’): Pase filtrado a Anthony Elanga, quien dejó atrás a tres rivales y batió con potencia

· 5-0 (88’): Golazo de Crysencio Summerville, quien desde fuera cruzó a la base del poste

Netherlands become the eighth team to score over 100 #FIFAWorldCup goals 🇳🇱 pic.twitter.com/NArDMYGJ9l — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 20, 2026

Grandes goles y un tremendo ritmo del partido el que se vivió en el sur de Estados Unidos. Suecia mereció un tanto más o al menos una derrota menos abultada, pero Países Bajos deslumbró con su contundencia, eficacia y enorme técnica para definir las jugadas. Un ejemplo a seguir.

La actividad del Grupo K cierra el 25 de junio y si tomamos a Suecia como parámetro, entonces se espera una goleada de escándalo para el partido de La Naranja Mecánica y Túnez.