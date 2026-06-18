La portería de México es de Raúl 'Tala' Rangel, se acabaron las dudas

Hiram Marín

Raúl 'Tala' Rangel se adueñó por completo de la portería mexicana y disipó las dudas sobre si había que darle una oportunidad a Guillermo Ochoa al brillar en un duelo de alta tensión frente a Corea.

Con una estampa imponente bajo los tres postes, el guardameta tapatío transmitió una calma absoluta a su defensa desde el inicio.

No hubo titubeos en sus decisiones ni dudas en sus saltos, mostrando la madurez de quien sabe perfectamente el peso de la camiseta. Su figura se fue agigantando minuto a minuto, convirtiéndose en el pilar silencioso que sostenía la ventaja mexicana.

¡Arranque histórico! México venció a Corea y ya está en la siguiente ronda El duelo directo por la supremacía del Grupo A fue para el dueño de casa

La consagración de la noche llegó al minuto 86, justo cuando el cansancio pesaba y el peligro acechaba con mayor fuerza. Tras un violento remate de Cho Gue-Sung que amenazaba ser el empate coreano, Rangel voló de forma milagrosa con reflejos puros.

Atrapó el balón de una manera impresionante, cayó al césped y siguió abrazándolo, pues sabía que había ahogando por completo el grito rival. Luis Romo anotó el gol, pero Raúl 'Tala' Rangel salvó la noche