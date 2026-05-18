La lesión de Gonzalo Montiel lo pone en duda rumbo al Mundial

EFE

Gonzalo Montiel, lateral argentino de River Plate, sufrió un desgarro del cuádriceps izquierdo durante el duelo del pasado sábado ante Rosario Central y, en caso de ser citado para el Mundial 2026, llegaría con lo justo, según informaron este lunes fuentes del conjunto Millonario.

Montiel, autor del penal que consagró a Argentina en Catar 2022, debió ser reemplazado en el medio tiempo del triunfo 1-0 de River sobre Rosario Central por las semifinales del Torneo Apertura.

Antes de ser reemplazado por Fabricio Bustos, el exjugador del Sevilla había errado un penal cuando el partido iba 0-0.

🇦🇷 Gonzalo Montiel has suffered a tear in his quadriceps and will be out for 3 weeks. ❌ pic.twitter.com/Epvd7G9lck — ARG Soccer News ™ 🇦🇷⚽⭐️⭐️⭐️🏆 (@ARG_soccernews) May 18, 2026

Su salida a falta de 45 minutos activó las alarmas tanto en River, que tiene por delante la final del Apertura ante Belgrano el próximo domingo, como en el seleccionado argentino, donde Montiel ha sido importante en la rotación del entrenador Lionel Scaloni durante los últimos años.

Si bien el técnico todavía no ha dado a conocer la nómina definitiva para la cita mundialista que comienza el próximo 11 de junio, 'Cachete' tiene muchas chances de hacerse un lugar y se perfila como el segundo lateral derecho del plantel, por detrás de Nahuel Molina.

Desde su regreso a River a comienzos de 2025, Montiel, de 29 años, ha tenido muy buenos rendimientos pero también ha sufrido numerosas lesiones, que llevaron a que haya tenido escasos minutos con la camiseta celeste y blanca durante el último año y medio.