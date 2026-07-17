La histórica 'selfie' de Kevin Durant, con Tom Brady y Lionel messi como protagonistas

Hiram Marín

El basquetbolista estadounidense Kevin Durant se tomó una foto histórica este viernes 17 de julio junto a Lionel Messi, Tom Brady y Novak Djokovic en Nueva York. El jugador de los Houston Rockets aprovechó la reunión de tantas celebridades para capturar con su propio teléfono una de las postales más importantes del deporte actual.

La imagen se tomó en el festival Fanatics Fest celebrado en la ciudad estadounidense, dentro de la conferencia de prensa previa a la gran final del Mundial 2026. El ambiente del lugar estaba lleno de expectativa debido al partido definitivo que jugarán las selecciones de Argentina y España.

Selfie time at Fanatics Festival ahead of World Cup Final. 📸 pic.twitter.com/w72Ty9r8nk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2026

El motivo de la fotografía fue registrar el encuentro de todas estas leyendas que coincidieron en el escenario antes de terminar el evento. Durant, aprovechando su gran altura y su rol como figura de la NBA, estiró el brazo para capturar la unión de varios deportes con el público de fondo.

En la selfie también aparecen el arquero Emiliano 'Dibu' Martínez, el mediocampista Rodri y el exfutbolista inglés Rio Ferdinand en primera fila. El grupo final lo completaron el rapero Travis Scott, el comediante Kevin Hart y el empresario Michael Rubin, organizador de toda esta celebración.