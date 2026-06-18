La historia pesa: balance negativo para México en sus segundos partidos del Mundial

Héctor Cantú

La Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre, se jugará el liderato del Grupo A cuando enfrente a Corea del Sur, que en el papel luce como el rival más complicado del sector en la Copa Mundial 2026.

La historia, sin embargo, no está del lado del Tri cuando se trata de sus segundos partidos en una Copa del Mundo. El antecedente más reciente es especialmente doloroso: en Catar 2022 cayó ante Argentina y ese resultado dejó a México al borde de la eliminación en la fase de grupos.

A lo largo de sus participaciones mundialistas, la Selección Mexicana registra un balance de ocho derrotas, cinco empates y cinco victorias en su segundo compromiso del torneo.

La última vez que salió con los tres puntos fue en Rusia 2018. Curiosamente, aquella victoria llegó precisamente ante Corea del Sur por marcador de 2-1.

El primer triunfo mexicano en esta instancia tardó varias décadas en llegar. Fue en México 1970, cuando el Tri goleó 4-0 a El Salvador. Antes de eso, su mejor resultado había sido el empate 1-1 frente a Francia en Inglaterra 1966.

México tuvo que esperar 24 años para volver a ganar su segundo partido mundialista. En Estados Unidos 1994 derrotó 2-1 a Irlanda, resultado que marcó el inicio de una racha positiva, ya que el Tri no volvió a perder en esta instancia hasta Catar 2022.

Entre ambos tropiezos, México sumó tres empates —ante Bélgica en Francia 1998, Angola en Alemania 2006 y Brasil en Brasil 2014— y tres victorias, frente a Ecuador en Corea-Japón 2002, Francia en Sudáfrica 2010 y Corea del Sur en Rusia 2018.

Además de la goleada sobre El Salvador en 1970, el triunfo más recordado llegó en Sudáfrica 2010, cuando la Selección Mexicana venció 2-0 a Francia con goles de Javier 'Chicharito' Hernández y Cuauhtémoc Blanco.