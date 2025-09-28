La FIFA sanciona a la Federación Sudafricana de Futbol

EFE

La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha sancionado a la Federación Sudafricana de Futbol, por alineación indebida de Teboho Mokoena en el encuentro ante Lesoto, disputado el pasado 21 de marzo y que ha pasado a ser una derrota por 0-3, según anunció este lunes el organismo internacional.

Dicha alineación provocó el incumplimiento del artículo 19 del Código disciplinario de la FIFA y del artículo 14 del Reglamento de la fase preliminar del Mundial de 2026. La sanción, además de la derrota, incluye una multa de 10,000 francos suizos y una advertencia para Mokoena.

El encuentro, que terminó 2-0 a favor de Sudáfrica, supone un revés para el conjunto que lideraba el grupo C con 17 puntos (ahora 14) y cuyo primer lugar comparte ahora con Benín en busca del billete directo para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.