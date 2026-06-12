La FIFA niega haber mentido en la asistencia del Corea vs. Chequia

Héctor Cantú

El primer momento polémico del Mundial llegó apenas en el segundo partido de la justa veraniega y no tuvo nada que ver con alguna acción dentro del terreno de juego.

La FIFA reportó durante el encuentro una asistencia de 44 mil 985 aficionados al Estadio Akron para el partido entre República de Corea y Chequia.

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Las imágenes de la televisión y los posteos en redes sociales reflejaron varios asientos vacíos, lo que llegó a cuestionar los mecanismos de venta del boletaje para la Copa del Mundo y los altos precios como la principal razón para que no hubiera un lleno en Guadalajara.

Horas después, la FIFA ha salido a reiterar que no hay mentira alguna ni alteración en las cifras reportadas.

“Las cifras oficiales de asistencia reflejan el número de boletos escaneados y de espectadores presentes dentro del perímetro del estadio, en lugar de evaluaciones visuales de la ocupación de los asientos en un momento dado del partido", publicó el organismo en redes sociales.

CHAOS IN GUADALAJARA!



SOUTH KOREA TAKES THE LEAD OVER CZECHIA 🇰🇷 pic.twitter.com/o1yS5rKcgk — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 12, 2026

Según los datos del organismo, el estadio tuvo un 98.5 por ciento de ocupación y esos espacios vacíos que se observaron en las transmisiones, correspondieron, a aquellos aficionados que se levantaron de sus asientos para mantenerse de pie en los pasillos.

Una de las grandes críticas que ha recibido el actual Mundial 2026 apunta directamente a los altos costos de los boletos, lo cual podría impactar de manera directa en la asistencias a los juegos del Mundial.