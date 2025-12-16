La FIFA aceptó bajar los precios de los boletos del Mundial

Héctor Cantú

La FIFA ha escuchado los reclamos unísonos de los aficionados por los precios exorbitantes para el Mundial 2026, por lo que ha decidido crear una nueva categoría más económica.

El organismo informó que para México, Estados Unidos y Canadá, se creará una nueva categoría denominada “grada básica”, que tendrá un precio de 60 dólares.

Esta idea de crear una categoría de entradas especial, denominada "grada básica", surge después de que la FIFA haya recibido 20 millones de solicitudes sólo en el proceso de selección aleatoria, el cual sigue activo hasta el día 13 de enero en la página web de la FIFA, según informa el propio organismo.

La idea es que esta nueva zona quede reservada para los aficionados de las selecciones clasificadas al campeonato del mundo y serán los organismos de cada país los que determinarán la manera de distribuirlas.