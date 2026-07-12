La Federación Francesa de Futbol condenó declaraciones racistas de Mariano Rajoy

EFE

El presidente de la Federación Francesa de Futbol (FFF), Philippe Diallo, criticó este domingo las declaraciones del ex presidente del Gobierno español Mariano Rajoy sobre la selección francesa, también conocida como los 'Bleus, por tener un "tufo de racismo intolerable" y ser contrarias a la realidad del equipo nacional.

"Las palabras de Mariano Rajoy evocando al equipo de Francia contienen un tufo de racismo intolerable", afirmó Diallo en un mensaje publicado en redes sociales, en el que denunció "el detestable clima que genera tales hedores".

Les propos de Mariano Rajoy évoquant l'équipe de France comportent des relents de racisme intolérables.

Et interrogent sur le détestable climat qui génère de tels remugles.

Nos joueurs n'ont aucun certificat de nationalité à recevoir d'un ancien Premier ministre espagnol.… — Philippe Diallo (@PhilippeDiallo) July 12, 2026

El dirigente de la FFF defendió la identidad de los jugadores de los Bleus y rechazó cualquier cuestionamiento sobre su nacionalidad: "Nuestros jugadores no tienen por qué recibir ningún certificado de nacionalidad de un expresidente español. El equipo de Francia es el equipo de Francia", afirmó.

Las declaraciones de Diallo se producen después de que Rajoy escribiera en una columna en un diario digital que la selección francesa tiene "un altísimo nivel, eso sí, sin franceses", una frase que provocó una oleada de críticas en Francia.

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El Gobierno francés calificó las palabras de "absolutamente inaceptables" y "aberrantes". El ministro del Interior, Laurent Nuñez, afirmó que no reflejan "en absoluto lo que es Francia" y defendió que el país es "una República de diversidad" en la que todos deben poder encontrar su lugar.

La polémica se suma a otros ataques recientes contra jugadores de la selección francesa por sus orígenes, en particular contra su capitán, Kylian Mbappé.