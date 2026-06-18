Publicación: jueves 18 de junio de 2026

Redacción FOX Deportes

La familia Messi aclara la situación que le preocupaba a Leo

Jorge Messi atraviesa un problema de salud.

Cuando Lionel Messi rompió en llanto tras marcar el primer tanto frente a Argelia, las especulaciones no se hicieron esperar.

La situación tomó aún más fuerza después de la entrevista postpartido, en la que el argentino reconoció que "la familia siempre acompaña y ahora estamos en un momento difícil".

Ante los rumores que circularon en las últimas horas, la familia Messi publicó este 18 de junio un comunicado para aclarar la situación de Jorge Messi, padre del capitán de la Selección Argentina:

“Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”.

El gol 14 de Lionel Messi en un Mundial es un verdadero poema

Lionel Messi marcó el primer gol de Argentina en el Mundial 2026
Lionel Messi marcó el primer gol de Argentina en el Mundial 2026
Lionel Messi marcó el primer gol de Argentina en el Mundial 2026
Lionel Messi marcó el primer gol de Argentina en el Mundial 2026
Lionel Messi marcó el primer gol de Argentina en el Mundial 2026
Lionel Messi marcó el primer gol de Argentina en el Mundial 2026
Lionel Messi marcó el primer gol de Argentina en el Mundial 2026
Lionel Messi marcó el primer gol de Argentina en el Mundial 2026
Lionel Messi marcó el primer gol de Argentina en el Mundial 2026
Lionel Messi marcó el primer gol de Argentina en el Mundial 2026
Lionel Messi marcó el primer gol de Argentina en el Mundial 2026
Lionel Messi marcó el primer gol de Argentina en el Mundial 2026
Lionel Messi marcó el primer gol de Argentina en el Mundial 2026

Más adelante, la familia aseguró que solo ellos cuentan con información precisa sobre su estado y pidió evitar cualquier tipo de especulación.

Asimismo, solicitaron responsabilidad al momento de informar sobre el tema y reiteraron que “cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales correspondientes”.

Las cifras que dejó Lionel Messi en su espectacular partido ante Argelia

Leo Messi marcó su primer triplete en Copas del Mundo, justo en el partido que marcó el inicio de su sexta aparición en un Mundial.
Se convirtió en el jugador más veterano de la historia en marcar un triplete en Copa del Mundo con 38 años y 357 días. Superó también a Cristiano Ronaldo.
12 de los 16 goles conseguidos hasta el momento han sido de pierna izquierda. El resto, con la derecha.
Messi completó el 'póker' de tripletes en una Copa del Mundo, Todos han sido de jugadores argentinos.
Messi igualó los 16 tantos de Miroslav Klose como el máximo anotador en los Mundiales.
Con el triplete, Messi marcó por quinto partido consecutivo en una Copa del Mundo.
Lionel Messi superó los registros de Pelé en cuanto a productividad goleadora con 24 tantos. 16 goles y 8 asistencias.
Es el segundo jugador que marca un triplete como vigente campeón del mundo. El primero fue Mbappe
Argelia se convirtió en la onceava selección a la que Messi le marca en una Copa del Mundo.
Y todo estos récords los rompió en tan solo 80 minutos de juego, antes de ser sustituido por Nico Paz.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS