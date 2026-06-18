La familia Messi aclara la situación que le preocupaba a Leo

Redacción FOX Deportes

Cuando Lionel Messi rompió en llanto tras marcar el primer tanto frente a Argelia, las especulaciones no se hicieron esperar.

La situación tomó aún más fuerza después de la entrevista postpartido, en la que el argentino reconoció que "la familia siempre acompaña y ahora estamos en un momento difícil".

Ante los rumores que circularon en las últimas horas, la familia Messi publicó este 18 de junio un comunicado para aclarar la situación de Jorge Messi, padre del capitán de la Selección Argentina:

“Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”.

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Más adelante, la familia aseguró que solo ellos cuentan con información precisa sobre su estado y pidió evitar cualquier tipo de especulación.

Asimismo, solicitaron responsabilidad al momento de informar sobre el tema y reiteraron que “cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales correspondientes”.