La árbitra mexicana, Katia Itzel García hará historia en el Mundial

Héctor Cantú

La Copa del Mundo 2026 representará el escenario perfecto para que la árbitra mexicana, Katia Itzel García, haga historia.

La silbante de la Liga MX ha sido confirmada por la FIFA como árbitra central del duelo definitivo del grupo F entre las selecciones de Túnez y Países Bajos.

The match officials for @FIFAWorldCup matches 55, 56, 57, 58, 59 and 60 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) June 22, 2026

La silbante nacida en la Ciudad de México, se convertirá en la primera árbitra mexicana en dirigir n un Mundial, por lo que se unirá a Toni Penso y a Stephanie Frappart, quien fue la primera mujer en oficiar un partido masculino.

Katia Itzel García estuvo cerca de ver minutos como árbitra central en el duelo anterior entre Estados Unidos y Australia, cuando el árbitro central Félix Zwayer sufrió calambres.

Katia García pitó e hizo historia en la Liga MX

Itzel García, de 33 años inscribirá su nombre en la historia del arbitraje mexicano y de la Copa del Mundo el próximo jueves 25 de junio en el Estadio Kansas City.