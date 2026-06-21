Publicación: lunes 22 de junio de 2026

Héctor Cantú

La árbitra mexicana, Katia Itzel García hará historia en el Mundial

La silbante pitará como árbitra central en la Copa del Mundo

La Copa del Mundo 2026 representará el escenario perfecto para que la árbitra mexicana, Katia Itzel  García, haga historia.

La silbante de la Liga MX ha sido confirmada por la FIFA como árbitra central del duelo definitivo del grupo F entre las selecciones de Túnez y Países Bajos.

La silbante nacida en la Ciudad de México, se convertirá en la primera árbitra mexicana en dirigir n un Mundial, por lo que se unirá a Toni Penso y a Stephanie Frappart, quien fue la primera mujer en oficiar un partido masculino.

Katia Itzel García estuvo cerca de ver minutos como árbitra central en el duelo anterior entre Estados Unidos y Australia, cuando el árbitro central Félix Zwayer sufrió calambres.

Katia García pitó e hizo historia en la Liga MX

El Pachuca-Querétaro fue el primer partido tras 20 años en tener a una mujer como árbitro central.
Katia García se convirtió en la segunda mujer en la historia en pitar en un partido de Liga MX, luego de la participación de Virginia Tovar en 2004.
Querétaro ganó 2-1 y la árbita tuvo una buena actuación.
La silbante de 31 años mostró seis tarjetas amarillas (todas contra Querétaro) y sancionó un penal en favor de Pachuca al 79'.
Se espera que Katia pueda estar en más partidos y no solo en este duelo posterior al Día Internacional de la Mujer.
Así vivió García este día histórica para ella y para el futbol mexicano.
Así vivió García este día histórica para ella y para el futbol mexicano.
Así vivió García este día histórica para ella y para el futbol mexicano.

Itzel García, de 33 años inscribirá su nombre en la historia del arbitraje mexicano y de la Copa del Mundo el próximo jueves 25 de junio en el Estadio Kansas City.

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