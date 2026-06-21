Kylian Mbappé reconoce a Lionel Messi como el mejor del mundo

Héctor Cantú

Kylian Mbappé ha zanjado cualquier duda sobre quién es el gran referente al inicio de la Copa del Mundo 2026.

Luego de la primera jornada completada en el Mundial, donde Mbappé se despachó con dos goles, el ‘killer’ galo no tuvo dudas para reconocer al líder argentino como el gran futbolista del momento.

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“Está claro que Messi es el mejor del mundo, también Cristiano. Durante 16 años ha demostrado la calidad extraordinaria que tiene. Yo solo intento hacer lo que sé hacer: mostrar mi calidad en el mayor escenario posible y ayudar a mi selección”, detalló Mbappé previo a su segundo duelo en el que Francia intentará clasificarse a la ronda siguiente.

Mbappé aseguró que sabía que Messi iba a marcar en su primer partido del Mundial y que lo seguirá haciendo en esta, su sexta Copa del Mundo.

“Ya sabía que Messi iba a seguir marcando goles. Siempre lo hace. Él va por delante y yo voy por detrás. Yo seguiré marcando para ayudar a mi selección a llegar lo más lejos posible”, sentenció.

Cristiano Ronaldo, no se sienta, por ahora, en la mesa de Lionel Messi y Kylian Mbappé

El partido donde Francia se medirá a Irak será especial para el delantero del PSG, pues cumplirá 100 partidos con su selección.

“No hay nada más grande que la selección nacional. Llegar a 100 partidos es algo histórico, más aún si sucede en un Mundial

. Va a ser un partido especial para mí, pero necesitamos ganar para clasificarnos. Lo tengo muy claro”, detalló.